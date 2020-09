O bebé que foi abandonado no Cacém já tem uma família de acolhimento.O recém-nascido de 21 dias foi, esta terça-feira, encontrado junto ao Centro Social Baptista do Cacém dentro de uma alcofa. O menino estava de fralda e tinha um biberão ao lado. O choro da criança chamou à atenção das pessoas que estavam a praticar culto, que acabaram por descobrir o bebé,Ao lado da criança foi encontrada uma carta da mãe com a mensagem: "A minha mãe ama-me muito a ponto de me entregar para outra família com melhores condições me adotarem".O bebé ficou internado nos serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra onde aguardava a articulação entre assistentes sociais e a Santa Casa da Misericórdia com o objetivo de oferecer uma família de acolhimento que chegou esta quinta-feira.