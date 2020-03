Foi esta quarta-feira confirmado o primeiro caso de infeção por coronavírus no distrito de Beja. O caso positivo foi registado em Almodôvar. Trata-se de um homem com cerca de 60 anos, construtor civil e emigrante em França.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem regressou para Portugal há pouco tempo e realizou o teste no Hospital de Beja.O construtor civil encontra-se agora a cumprir quarentena em casa.Em atualização