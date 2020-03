Camionista isolado em Montemor-o-Novo há mais de 11 horas por suspeita de coronavírus

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus - Siga ao minuto as últimas sobre a doença

Um camionista, recém-chegado de Itália, está isolado desde as 11h00 da manhã desta terça-feira dentro do camião, em Montemor-o-Novo, em Évora.José Carlos Hilário, de 55 anos, passou nas fronteiras do Caia, sem ser intercetado pelas autoridades que fazem o controlo fronteiriço. No local estava a GNR e agentes do SEF.sabe que o homem foi para o Norte de Itália na sexta-feira, voltando esta terça-feira. Desde quinta-feira que o homem apresenta febre e tosse e parou perto da estação de serviço de Montemor-o-Novo cerca das 11h00 da manhã por se estar a sentir mal.Nesse momento terá ligado para o serviço da Saúde 24, onde esteve duas horas à espera para ser atendido. Após a queixa dos sintomas, foi-lhe tido que devia aguardar no camião enquanto a situação era analisada.O homem voltou a ser contactado cerca das 17h00 e espera desde esse momento por uma ambulância para poder ser transportado ao hospital e saber se está ou não infetado com coronavírus.Recorde-se que Caia é a fronteira que liga Portugal a Espanha, entre Elvas e Badajoz.