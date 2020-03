Caso de meningite bacteriana detetado na Universidade de Coimbra

Um estudante do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra foi diagnosticado com meningite bacteriana. A revelação foi feito pela própria instituição nas redes sociais, esta quinta-feira.

De acordo com um texto publicado no Facebook, o aluno "participou no Typomania Festival". Após ter sido detetado este caso de meningite "bastante contagioso", a instituição pede que sejam tomadas "medidas preventivas".





Assim, o departamento aconselha a quem tenha participado no evento a tomar um comprimido de Ciprofloxacina 500 mg – fármaco que bloqueia as enzimas da bactéria - até, "mais tarde," sexta-feira.

A instituição tranquiliza ainda as pessoas, referindo que "não há razão para pânico" visto que "a toma do medicamento anula o risco de doença".

Na publicação feita é ainda divulgado o contacto de delegado de Saúde de Coimbra, para onde se pode ligar "em caso de dúvidas".

A meningite é uma doença causada pela inflamação das meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula espinal. Essa inflamação é, normalmente, o resultado de uma infeção do líquido que se encontra em torno do cérebro e da medula espinal.