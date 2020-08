Cinco reclusos da prisão de Caxias infetados com coronavírus

Pelo menos cinco reclusos da prisão de Caxias estão infetados com coronavírus.A informação foi esta terça-feira divulgada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Nacional que dá conta que, de 11 testes feitos à covid-19, cinco tiveram resultado positivo."Falamos de reclusos que saem todos os dias do EP de Caxias para o Hospital Prisional para auxiliarem na preparação e empratamento da alimentação dos reclusos do EP", lê-se no documento a que oteve acesso.A nota, que se dirige à Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, avança ainda que houve pelo menos 27 guardas prisionais em contacto com esses presos, pelo que terão de ficar agora em isolamento para evitar um novo foco de contágio."Se estes guardas tiverem de cumprir isolamento profilático, serão menos 27 guardas num EP com enormes problemas de segurança, devido à falta de guardas", lê-se.Em atualização