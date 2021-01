Clientes apanhados a violar confinamento em café de Braga escondem-se na casa de banho para fugir à polícia

As medidas em vigor devido ao confinamento para travar a evolução da pandemia obrigam os cafés a fecharem e a não venderem bebidas alcoólicas, no entanto, têm se verificado situações recorrentes de violação das regras.Esta terça-feira, um café em Braga abriu para cinco clientes que se encontravam no interior a beber bebidas alcoólicas sem máscara de proteção individual.Os moradores da zona denunciaram a quebra de regras às autoridades e os clientes, quando a PSP chegou, esconderam-se na casa de banho do estabelecimento para não serem identificados.Em atualização