Confirmado terceiro caso de coronavírus na corporação de bombeiros de Cascais

O corpo de bombeiros de Cascais regista agora três casos de Covid-19 entre o efetivo. Ao início da manhã deste domingo, outro bombeiro daquela corporação acusou positivo no exame. Recorde-se que o quartel da corporação está fechado desde a manhã de ontem, por decisão do comando e da direção, com o aval do delegado de saúde do concelho, depois de se ter tido conhecimento dos primeiros dois casos da doença.

Tal como o jornal Correio da Manhã noticia este domingo, o surto de Covid-19 na corporação surgiu após terem sido feitos dois transportes ao hospital de um idoso, que viria a morrer com a doença. Após o fecho do quartel, foi decidida a realização de um total de 36 testes, no Centro de Congressos do Estoril. Além do caso positivo já mencionado, foi detetada mais uma situação inconclusiva. Por precaução, 12 dos bombeiros que fizeram ontem teste, irão repeti-lo na próxima terça-feira.

Fonte da direção dos bombeiros de Cascais disse ao CM que se aguarda apenas por indicações da autoridade local de saúde sobre os procedimentos a adotar com os dois bombeiros infetados que se encontram isolados no quartel, e respetivas famílias, para se determinar uma data para a reabertura do quartel. Por enquanto, o serviço de socorro na área dos bombeiros de Cascais está a ser assegurado pelas corporações de Parede, Alcabideche, Carcavelos e Estoril.