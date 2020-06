Coronavírus já matou 1534 pessoas em Portugal, mais 4 que ontem. Há 259 novos casos

O número de mortes por coronavírus voltou a aumentar em Portugal. Este domingo há mais quatro vítimas mortais, prefazendo 1534 óbitos. Há 39392 pessoas infetadas com covid-19, mais 259 novos casos nas últimas 24 horas.De acordo com o boletim divulgado pela DGS, 1782 pessoas aguardam ainda resultado laboratorial. O número de pessoas recuperadas aumentou para 25548, mais 172 que este sábado.A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 17320 infetados e 814 mortos. Segue-se a região da Grande Lisboa, com 16926 infetados e 440 óbitos por coronavírus. A região Centro contabiliza 4005 casos de infeção e 248 vitimas mortais.A este número segue-se o Algarve, com 529 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 376 infetados e dois óbito a registar.No arquipélago dos Açores há registo de 144 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 92 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.O número de doentes internados é de 424, mais 17 que ontem. Já o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos está agora nos 72, o que perfaz mais três casos nas últimas 24 horas.A DGS regista também 30956 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Do total de infetados, 22173 são mulheres e 17219 são homens.O número de óbitos continua a ser superior nas mulheres: Registam-se 771 óbitos. 763 homens morreram com o vírus.O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (38%), seguindo-se a febre (28%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (11%).