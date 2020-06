Coronavírus já matou um utente no IPO de Lisboa. Há 88 casos de infeção

Foram identificados mais 10 casos de coronavírus no Serviço de Hematologia do IPO de Lisboa, foi anunciado esta sexta-feira. No total, há 13 profissionais e 17 doentes infetados. Há já um óbito a lamentar.





"Os doentes internados e com infeção foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, onde estão a ser acompanhados por equipas especializadas, em estreita articulação com o Serviço de Hematologia do IPO Lisboa. Os doentes com resultados negativos permanecem internados no Instituto, onde têm acesso aos cuidados de que necessitam, com todas as condições de segurança", pode ler-se no site do IPO.



Há a registar um óbito, tratando-se de um utente que já apresentava "doença avançada e múltiplas complicações prévias".



Desde o início da pandemia, o IPO de Lisboa regista 88 casos de infeção – 40 profissionais, 33 doentes e 15 prestadores externos.









Esta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou, citando dados do IPO, que os testes que foram feitos para este foco detetaram 13 profissionais e 17 doentes com covid-19, perfazendo um total de 30.