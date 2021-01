A Covid-19 chegou ao Ministério da Saúde, apurou o CM. O assessor da ministra Marta Temido, responsável do Governo pela pasta da Saúde, está infetado com o novo coronavírus, apurou o CM.Contactado pelona madrugada desta quinta-feira, o Ministério da Saúde não respondeu às questões colocadas sobre se o assessor esteve em contacto com marta Temidos nos últimos dias ou se mais algum membro do gabinete testou positivo à Covid-19A ministra da Saúde mantém a agenda planeada para esta quinta-feira.