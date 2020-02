"As pessoas não precisam de correr para comprar máscaras", alerta Graça Freitas sobre o coronavírus

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse este sábado durante uma conferência de imprensa que os testes a todos os casos suspeitos de coronavírus em Portugal deram resultado negativo.Graça Freitas afastou a hipótese de o novo coronavírus vir a infetar um milhão de portugueses, já que os dados que existem neste momento vindos da China são "mais favoráveis"."Afasto completamente. Já vamos no quarto cenário e os dados são cada vez mais favoráveis e o grau de incerteza é cada vez menor", afirmou Graça Freitas, explicando que a hipótese de um milhão de portugueses poder vir a ser infetado tinha na base uma taxa de ataque para a gripe A, de 2009.Os técnicos, médicos e matemáticos, estão a trabalhar no último cenário com base em novos dados de um estudo feito pela China e, segundo a diretora geral da Saúde, "esta cenarização aproxima-se cada vez mais da realidade".A DGS revelou que "vamos ter casos" de Covid-19 em Portugal. "Este vírus transmite-se como se transmite a gripe", explica Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde disse que, ao longo dos anos, Portugal tem conseguido combater as grandes epidemias "temos tido capacidade de acomodar e tratar essas pessoas".



Relativamente ao surto de coronavírus, Graça Freitas disse: "Estamos a tentar conter os focos do vírus quando chegam ao país e tentar que esse foco fique contido. Estamos na fase de contenção alargada", acrescenta.



"As pessoas não precisam de correr para comprar máscaras, quem precisa de máscaras são os doentes. Não estamos a recomendar o uso de máscaras", explica Graça Freitas.



"Quando passar a epidemia vamos voltar à nossa vida normal", frisa a diretora-geral da Saúde.