Um idoso de 84 anos, com dificuldade respiratória e febre, está há 16 horas dentro de uma ambulância à porta do Hospital Santa Maria, em Lisboa, a aguardar para ser atendido.



O homem foi encaminhado pelo CODU para o hospital após ligar para o 112 devido ao aparecimento dos sintomas.





A ambulância dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins está desde as 19h00 de quinta-feira à porta do hospital para deixar o doente. Às 11 da manhã de sexta-feira, o doente continua à espera.

Ao CM, o comandante da corporação dos bombeiros revelou que foi feita uma triagem no interior da ambulância às 02h00 da manhã. Desde aí não houve qualquer contacto nem com o doente, nem com os bombeiros que o acompanham. A equipa de operacionais já foi revezada duas vezes. O doente continua à espera.