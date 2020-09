Dois mortos e 315 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Duas pessoas morreram devido à Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.De acordo com o boletim da DGS deste domingo, há a registar 315 novos infetados por coronavírus. Desde o início da pandemia até hoje registam-se 60 258 casos de infeção confirmados e 1840 mortes.

Os dados da DGS indicam que as duas vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Há mais 160 pessoas recuperadas da doença.



354 pessoas encontram-se em internamento, mais 9 do que no sábado.



43 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, mais dois do que no dia anterior.