Família 'fura' cerco sanitário em Ovar e dirige-se ao Hospital da CUF. Homem estava indisposto e com falta de ar

Um homem de 70 anos, indisposto e com falta de ar, a filha e o genro "furaram", ontem ao final da tarde" o cerco sanitário ao concelho de Ovar e dirigiram-se ao Hospital da CUF, no Porto, para o doente ser assistido.



A PSP foi chamada ao local. Enquanto o homem estava já a ser observado, os familiares mantiveram-se na sala de espera. Após as autoridades e unidade de saúde se terem apercebido do caso, foram colocados em isolamento.





A Câmara de Espinho já alertou para o facto de o cerco ser constantemente "furado". O autarca de Ovar, Salvador Malheiro, apelou ontem à população para não passarem o cerco de forma a tentar conter a expansão do novo coronavirus.