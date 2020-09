Funcionário da Assembleia da República infetado com Covid-19

Um funcionário da Assembleia da República testou positivo para a Covid-19.A informação foi divulgada esta quinta-feira numa nota enviada pela Assembleia da República. A nota dá conta que o funcionário encontra-se "assintomático e sem cuidados de maior".

"O funcionário em causa não está a exercer funções presencialmente na semana em curso, pelo que a última vez que esteve nas instalações da Assembleia da República (no caso, no edifício da Avenida D. Carlos I) foi na passada sexta-feira", lê-se na nota.



A nota garante que já foram tomadas as medidas preventivas necessárias, nos termos do Plano de Contingência da Assembleia da República e que, após avaliação da situação, "o SNS 24 entendeu não ser necessário manter em isolamento profilático aqueles funcionários parlamentares, os quais, de qualquer modo, se encontram esta semana a trabalhar à distância, em cumprimento das regras em vigor, que obrigam ao trabalho em espelho".