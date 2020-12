Funcionários de lar no Porto com infetados com Covid-19 recusam tratar doentes por falta de material

Os funcionários do lar Recanto, no Porto, estão esta terça-feira a recusar entrar naquela instituição. Em causa estará a falta de material para lidar com infetados com Covid-19.Os funcionários do turno da manhã temem ficar infetados após tratar os utentes, uma vez que alguns (cujo o número ainda não foi revelado) estão infetados com coronavírus.No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, que entraram no lar devidamente protegidos por forma a dar o auxílio necessário aos utentes, assim como a PSP e a Segurança Social.