Graça Freitas admite que coronavírus pode afetar um milhão de pessoas em Portugal

A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, admite em entrevista a possibilidade do coronavírus afetar um milhão de pessoas em Portugal, 20 % dos quais com gravidade.



Em declarações ao Expresso, revela ainda que as autoridades de saúde prevêem "21 mil casos de coronavírus em Portugal na semana mais crítica".

