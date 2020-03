Homem barrica-se dentro de empresa em Palmela por suspeita de coronavírus

Um trabalhador do setor automóvel esteve barricado, há várias horas, nas instalações da transportadora Ria Ibérica, em Lagameças, Poceirão, no concelho de Palmela.Foram mobilizados INEM, GNR e ainda os bombeiros de Águas de Moura.O homem não se mostrou colaborante com as autoridades e recusou sair do espaço, usando argumentos ligados ao coronavírus. À hora do fecho desta edição, a situação estava ainda em curso.