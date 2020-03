Condutor retido dentro de carro em Grijó com sintomas de coronavírus esteve em Milão

Um suspeito de estar infetado com coronavirus, de 45 anos, português, motorista de longo curso, da zona de Gaia, está retido, pela GNR dos Carvalhos, dentro da viatura, na rua dos Agros, em Grijó.A autoridade está à espera da chegada da DGS para levar o homem para um hospital de referência a fim de realizar os exames.Segundo o que oconseguiu apurar, a GNR mandou parar o condutor, cerca das 16h30, durante uma operação de fiscalização de trânsito.Quando os agentes abordaram o homem perceberam que não estava em boas condições de saúde. O condutor acabou por confessar os sintomas e revelou que esteve me Milão, Italia, no dia 28 de Fevereiro.