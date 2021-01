O hospital Amadora-Sintra vai transferir esta sexta-feira cinco doentes com Covid-19 para o Hospital de Santo António, no Porto e outros cinco para o Centro Hospitalar Espinho-Vila Nova de Gaia.A Unidade hospitalar tem estado a receber doentes provenientes de outro sítios.Recorde-se que nos últimos 3 dias o número de infetados com Covid-19 tem estado perto dos 10 mil.Em atualização