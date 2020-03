Um idoso de 83 anos morreu esta quarta-feira infetado com coronavírus em Pombal. Esta é a segunda morte registada no concelho.sabe que o homem estava no Centro Social da Cumieira, do qual era utente, quando morreu.A primeira morte registada no concelho trata-se de uma outra idosa, de 76 anos, também utente daquele espaço. No caso desta vítima, só depois da morte é que o teste ao coronavírus foi realizado. Teste esse que deu resultado positivo.Em atualização