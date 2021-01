Igreja suspende todas as missas a partir de sábado

"Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso País, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação", por ler-se no documento.



As dioceses das regiões autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações próprias.



A Igreja Católica suspendeu todas as missas a partir de sábado, informa a Conferência Episcopal Portuguesa esta quinta-feira em comunicado.Catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto também ficam suspensas.Estas medidas surgem na sequência de um agravamento da pandemia de Covid-19 em Portugal.