Incêndio em Loures suspende aterragens no Aeroporto de Lisboa e desvia aviões

As aterragens estiveram suspensas esta quinta-feira no Aeroporto de Lisboa entre as 17h31 e as 17h52, apurou o CM junto de fonte da ANA Aeroportos. O motivo para a suspensão foi o incêndio que deflagrou durante a tarde em Loures.Foram desviados 12 voos durante o período em que as aeronaves não puderam aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, para dar espaço para circularem os dois meios aéreos que estiveram no combate ao incêndio.As aeronaves desviadas divergiram, sete delas para Faro, e as restantes cinco para o aeroporto do Porto.Pelas 18h00, a situação já se encontrava normalizada. Durante o período em que as aterragens estiveram suspensas, as descolagens continuaram a decorrer normalmente.