Um lar em Évora foi evacuado esta quinta-feira devido a um surto com 30 infetados na instituição.Familiares dos utentes juntam-se à porta do lar e pedem a atuação das autoridades de saúde e acusam o Governo de se esquecerem da região.A maioria dos casos registados na instituição são assintomáticos. Utentes vão ser levados para as residências universitárias da Universidade de Évora.