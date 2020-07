Número de mortos no surto de coronavírus em Reguengos de Monsaraz sobe para 12

Morreram mais três pessoas infetadas com coronavírus em Reguengos de Monsaraz, no surto que teve origem num lar. O total de óbitos por covid-19 neste surto é agora de 12, confirmou aofonte da proteção Civil Municipal.As mortes agora registadas dizem respeito a dois utentes do lar, uma mulher de 93 anos e um homem de 87, e a uma pessoa da comunidade local, um homem de 52 anos. No lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) já morrerm, assim, 10 utentes e uma funcionária.Os mais de 60 idosos infetados no lar foram transferidos para um pavilhão disponibilizado pela Câmara Municipal, preparado para o efeito, sendo que a instituição foi alvo de um processo de desinfeção. Estão ainda ativos mais de 130 casos de coronavírus em Reguengos de Monsaraz.