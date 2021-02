Morreu um dos três doentes com Covid-19 transferidos para a Madeira

Um dos três doentes com covid-19 transferidos de unidades do território continental para o Hospital do Funchal morreu esta terça-feira, informou a Secretaria da Saúde do arquipélago.

"Um dos utentes falecidos hoje é um dos três doentes provenientes do território continental, com diagnóstico de covid-19 internado na Unidade de Cuidados Intensivos", lê-se numa nota na Secretaria da Saúde.

No comunicado é ainda referido que "a situação já é do conhecimento da família".

O doente morreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde estava internado nos cuidados intensivos desde dia 30 de janeiro.Quanto aos outros dois doentes transferidos, um já saiu da Unidade de Cuidados Intensivos, estando na ala dedicada à Covid-19l, enquanto o outro se mantém nos intensivos.Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira contam-se, para além deste óbito, mais duas mortes por Covid-19 na Madeira.