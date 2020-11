Novo recorde de casos de Covid-19: 6653 infetados em 24 horas. Há mais 69 mortos

Portugal atingiu esta sexta-feira um novo recorde de casos: foram 6653 os infetados confirmados nas últimas 24 horas. Há mais 69 óbitos confirmados.



O País tem atualmente 3250 vítimas mortais e 204.664 casos confirmados desde o início da pandemia.



A Região volta a concentra mais de metade dos novos casos: são 4061, o que representa 61%. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1733 novas infeções, ou seja, 26%. A Região Centro tem mais 626 casos, o Alentejo 114 e o Algarve 86.



A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registam mais 14 e 19 infetados, respetivamente.



Há mais cinco pessoas internadas (total de 2733), todas elas em unidades de cuidados intensivos (388).



Na habitual conferência de imprensa de atualização dos dados, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que a região Norte é a mais afetada, com 1.126 novos casos por cada 100 habitantes, considerando uma taxa de taxa de incidência a 14 dias.

A ministra referiu ainda que está a ser feito um esforço para combater os números das vítimas mortais relatados diariamente. "Por trás destes números há homens e mulheres", sublinhou.



A ministra da saúde atualizou esta sexta-feira o RT para 1.11, referindo que o mesmo se encontra a diminuir. "Seria irresponsável abrandar o esforço", rematou.



Marta Temido apelou ao cumprimento das medidas atualizadas esta quinta-feira pelo Governo, das quais fazem parte o recolher obrigatório nos dias de semana, entre as 23h e as 6h00 da manhã, e aos fins de semana, entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo.



Em resposta às perguntas dos jornalistas, a ministra clarificou os preços praticados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para doentes Covid-19 e estabeleceu o valor em 2759 euros, um preço que, segundo Marta Temido, poderá ser mais ou menos elevado consoante os casos. Em comparação com os hospitais privados, "este valor reflete conjunto de outras circunstâncias às quais os hospitais do SNS têm de dar resposta", relembrou Temido.



Desde o início da pandemia e até ao momento, 8755 profissionais de saúde ficaram infetados com a Covid-19.



"Desprogramação da atividade é uma realidade em todos os países europeus", respondeu Marta Temido quando confrontada com uma questão sobre as consultas desmarcadas. A ministra da saúde frisou que "o panorama do País não é todo igual, é assimétrico", o que provoca variações ao nível da atividade hospitalar.



"Se é certo que a doença nos mais novos tende a ser uma doença ligeira, não sabemos ainda as consequências no médio e no longo prazo de contrair Covid-19", admitiu a ministra.



Relativamente aos lares, foram registados, até ao momento, 1090 óbitos nestas estruturas residenciais.



