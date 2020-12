Novo recorde de mortes por Covid-19: 95 óbitos em 24 horas. Há mais 5080 infetados

Portugal registou um novo recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas com 95 mortos. Há ainda a registar 5080 novos casos de Covid-19.

O País contabiliza desde o início da pandemia 5373 óbitos e 340287 casos confirmados.



Nas últimas 24 horas, há menos 74 pessoas internadas (num total de 3230), e menos cinco em unidades de cuidados intensivos (507).





De acordo com o Boletim epidemiológico da DGS foram contabilizados 263648 recuperados desde o início da pandemia, sendo que nas últimas 24 horas 4100 pessoas recuperaram da doença.



As autoridades de saúde têm em vigilância 74894 contactos, menos 739 relativamente a quinta-feira, mostram os dados.



A Região Norte concentra 2395 dos novos casos registados; segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1618; a Região Centro com mais 787; o Alentejo com mais 193 e o Algarve com mais 66.





As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais cinco e 16 casos de doença, respetivamente.



A Região Norte registou mais 41 mortos nas últimas 24 horas; a Região LVT mais 32; a Região Centro mais 16, o Alentejo mais duas e o Algarve mais duas. A Madeira contabiliza mais uma morte assim como os Açores. Do total de vítimas mortais, 2816 eram homens e 2557 mulheres.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 152955 homens e 187198 mulheres, referem os dados da DGS.



A taxa de retenção está abaixo de 1%.



Ministra da Sáude avança que a taxa de novos casos por cem mil novos habitantesé de 529,3 nos últimos 14 dias. A "taxa de incidência está a aproximar-se de valores mais controláveis mas ainda assim procupantes", acrescenta Marta Temido.



Marta Temido alerta para que "as sequelas tardias da infeção da Covid-19 são algo que vale a pena falar, elas não atingem só os mais velhos".



Vacinas da Covid-19



"Não temos números fechados do número de doses de vacinas da Covid-19 que nos vão ser dados na primeira fase", refere ministra da Saúde. "Não nos interessa ser os primeiros a ter as vacinas mas sim se qualidade e seguras", acrecenta.



Marta Temido avança que numa primeira fase "vai haver escassez de vacinas" contra a Covid-19.



Sobre as possíveis reações alérgicas, ministra da saúde realça: "Acompanhamos o tema com muita prudência. São aspetos que poderão verificar-se. É importante que sejam acompanhados em permanência. Portugal está a fazê-lo".



"Portugal considera recorrer a mais pontos de vacinação". Nesta primeira fase a vacinação vai ser da competência dos centros de saúde, mas também vai haver articulação de meios humanos e ainda reforço por profissionais de outros setores e até voluntários.



Marta Temido garante que o Governo está a trabalhar para a possibilidade de começar a vacinar contra covid-19 nos primeiros dias de janeiro.



"O portefólio das vacinas servirá para ter várias opções", Marta Temido justifica a compra de várias vacinas contra a Covid-19.



Eleições Presidenciais



Os procedimentos para as eleições presidenciais: "têm vindo a ser debatidos os procedimentos", diz Marta Temido.



Serviço Nacional de Sáude

Há várias instituições do SNS que, dentro da sua autonomia, estão a recorrer a hospitais privados para recuperar as listas de espera.



Ministra da Saúde explica que os concelhos integrados na região de Lisboa e Vale do Tejo registam risco de transmissão efetivo de 1.01, e alerta: "independentemente do nível de risco, é importante que recordemos que o alívio de medidas não é relaxamento".



Marta Temido volta a reforçar a importância de manter as medidas adequadas, principalmente com a chegada das celebrações do Natal. "Contamos com a ajuda de todos os portugueses", sublinhou.



Há agora 128 instituições que fazem testes à SARS-COV2, o vírus da Covid-19.