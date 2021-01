Novos recordes: 303 mortos e 16432 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta quinta-feira um novo recorde do número de óbitos e de infetados com Covid-19: 303 e 16432 em 24 horas.





O País contabiliza desde o início da pandemia 11608 vítimas mortais e 685383 casos confirmados.





Há menos 38 pessoas internadas em enfermarias (num total de 6565), e menos uma em cuidados intensivos (782).









A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 8621 das novas infeções; segue-se a Região Norte, com mais 4057; a Região Centro com mais 2736; o Alentejo, com mais 529 e o Algarve com mais 327.



A Madeira registou 95 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3758 infeções e 36 mortes devido à covid-19.





Na Região Autónoma dos Açores foram registados 67 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3376 infeções e 24 mortos.

493699 pessoas já recuperaram da doença, 8946 delas nas últimas 24 horas.