Número de mortes em 24 horas continua a descer: há mais 23 óbitos por coronavírus em Portugal

Há mais 23 mortes coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. O número de infetados subiu 472 este domingo para um total de 23864.O número total de óbitos situa-se agora nos 903. Há já 1329 pessoas recuperadas da infeção por coronavírus.Do total de 1005 pessoas internadas, 182 estão em cuidados intensivos.

Marta Temido revela pico da pandemia na conferência da DGS

Marta Temido, Ministra da Saúde, salienta quatro pontos a ter em conta por causa do coronavírus:

- Doença não está ultrapassada;

- Mantém-se a necessidade de cumprir as medidas de saúde publica que aprendemos e o distanciamento social mantém-se necessário;

- Medidas de combate à pandemia são permanentemente modificadas e avaliadas consoante as circunstâncias;

- Sublinhar que não haverá regresso à normalidade tal como a conheciamos.



A Ministra da Saúde refere ainda que o pico da pandemia terá sido entre 23 e 25 de março. "Para que as medidas que adotamos em cada momento sejam adequadas para a contenção da evolução, temos que saber obviamente mais informação sobre os doentes/infetados e sobre o local onde infetam", continuou Marta Temido.



O local co-habitação continua a ser o principal contexto de transmissão (cerca de 30%).



Marta Temido diz ainda que os trabalhadores devem ter o cuidado de medir a sua temperatura duas vezes ao dia e avisar a sua entidade patronal.



