Número de mortes por coronavírus em lar de Reguengos de Monsaraz sobe para 7

Foi registada esta quinta-feira a sétima vítima mortal com coronavírus no âmbito do surto detetado num lar em Reguengos de Monsaraz. A informação foi confirmada ao CM por fonte hospitalar.



A primeira vítima mortal deste surto foi um homem com cerca de 70 anos (no dia 24), seguindo-se uma mulher de 92 anos (dia 25). Quanto aos idosos hospitalizados, no sábado, morreu uma mulher de 82 anos, a que se seguiram os óbitos de mais duas idosas na segunda-feira, uma de 91 anos, anunciado no próprio dia de manhã, e a de 89 anos, cuja morte foi divulgada na terça-feira. Esta quarta-feira foi registada a morte de uma funcionária, de 40 anos.

