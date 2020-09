Oito mortos e 623 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Mais oito pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, registando-se ainda mais 623 infetados que este domingo, o que perfaz um total de 69 200 casos confirmados desde o início da pandemia.Dos óbitos registados esta segunda-feira, quatro foram na Região Norte, três na Região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na Região do Centro. Já morreram 1 920 pessoas vítimas da doença em Portugal.De acordo com o boletim divulgado esta pela Direção-Geral da Saúde, há mais 140 pessoas recuperadas, num total que ultrapassa os 45 mil (45 736).Há 518 pessoas internadas em unidades hospitalares (mais sete que ontem) e 61 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos duas que este domingo)."Proteger os mais vulneráveis e preparar as respostas necessárias são os objetivos" disse António Lacerda Sales relativamente ao novo plano de combate à Covid-19 para o outono e inverno, que pode lerSobre os testes antigénio (ou testes rápidos), que têm resultados entre 10 a 30 minutos, Lacerda Sales avançou que estes resultados têm maior probabilidade de testar "falsos negativos", isto é, que poderão ser bons testes quando a carga viral é elevada e facilmente detetada mas o oposto não é garantido. "Os testes de antigénio têm uma sensibilidade menor", disse. "Doentes assintomáticos podem testar negativos (...) É um bom teste com pessoas com alta carga viral"."O confinamento geral ou parcial é uma medida de saúde pública que, garantidamente, é algo ao qual não queremos voltar", continuou António Lacerda Sales.Sobre a utilização das máscaras em espaços exteriores, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que vai sair uma orientação sobre as medidas a ter no exterior, como a distância fisica e a utilização de máscara. "A regra é sempre a mesma. Se estivermos no exterior, num jardim, sem pessoas à volta, não há essa necessidade".