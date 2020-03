Padre infetado com coronavírus em Fátima. Tem 7 paróquias a cargo

Um padre testou positivo para coronavírus em Fátima. António Pereira, antigo presidente do centro desportivo local, tem sete paróquias a seu cargo.O pároco tem 76 anos e é bem conhecido na zona. Está isolado no interior do seminário de Fátima.Nas últimas horas, o estado de saúde do homem tem tido melhorias. Está a seguir indicações da DGS e a tomar paracetamol, sabe oEm atualização