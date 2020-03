Um pescador, um cidadão indonésio de 20 anos, desembarcou esta quarta-feira com suspeitas de coronavírus, no porto da Póvoa de Varzim. Devido à proximidade ao homem, 16 colegas de profissão exigem agora fazer testes ao coronavírus, uma vez que se recusam a ir para casa onde - casos estejam infetados - poderão transmitir a doença aos familiares.Segundo o que oconseguiu apurar, Candeias e Fugitivo são o nome das embarcações que partiram durante a noite de terça-feira, regressando esta quarta-feira ao início da tarde.Alguns dos pescadores encontram-se dentro das embarcações, outros estão na rua mas, num clima de revolta, recusam-se a sair daquele local.sabe que, num primeiro momento, o pescador com tosse, dores musculares e dificuldades respiratórias terá ido ao hospital da Póvoa de Varzim, onde lhe terá sido recusada avaliação hospitalar. Até ao momento anão conseguiu apurar o paradeiro do homem.