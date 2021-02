Há mais 240 mortos e 9083 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o boletim da DGS, há menos 91 pessoas internadas, totalizando 6684. No entanto, registam-se mais pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos: Mais 25, prefazendo um total de 877.











São mais de 11 mil (11 218) as pessoas recuperadas esta quarta-feira. O maior número de óbitos registou-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (130), seguindo-se a Região Norte (43), o Centro (45), o Alentejo (16) e por fim o Algarve, com quatro mortes a registar.