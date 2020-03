Número de mortes por coronavírus em Portugal sobe para 43. Confirmados 2995 infetados

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu esta quarta-feira para 43. No boletim disponibilizado pela Direção Geral de Saúde (DGS) pode ver-se que o número de infetados subiu para 2995. Foi momentos depois de terem sido divulgados estes novos dados que o Ministério da Saúde anunciou, em conferência de imprensa, que o País vai entrar na fase de mitigação do coronavírus a partir das 00h00 desta quinta-feira.O Governo alertou que Portugal vai entrar na "fase mais crítica" da batalha contra a Covid-19 e é exigida, por isso, uma responsabilidade acrescida a todos os portugueses.No boletim disponibilizados pela DGS foi ainda revelado que o total de casos suspeitos subiu para 21155 e o número de recuperados mantém-se o mesmo que ontem, 22.A aguardar resultado laboratorial encontram-se ainda 1591 pessoas.Esta quarta-feira estão nos cuidados intensivos 61 pessoas de um total de 276 internados.Todas as vítimas mortais por coronavírus em Portugal tinham idade acima dos 49 anos.Segundo os dados da DGS, Lisboa, Porto e Maia são os concelhos com mais infetados em Portugal.Em atualização