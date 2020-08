Portugal regista mais 2 mortos e 291 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou esta quinta-feira mais dois mortos e 291 infetados por Covid-19.O número total de vítimas mortais é agora de 1788 e há até ao momento 54 992 doentes infetados com Covid-19.Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de 40 264, mais 135 do que ontem.Há atualmente 334 pessoas internadas, mais cinco do que ontem. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou nas últimas 24 horas para 39.