Portugal registou nas últimas 24 horas mais 17 mortos e 1949 novos casos de coronavírus. Dos 17 óbitos, 13 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na Região Norte e 2 na Região Centro.



O País contabiliza, até ao momento, 2198 óbitos e 101860 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela DGS, 59966 pessoas recuperaram da doença, 966 delas nas últimas 24 horas.







A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta segunda-feira, 987. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 749, a Região Centro, com 133 novos casos, o Alentejo com mais 35, e o Algarve, com 32.



"Toda a gente será vacinada" contra a gripe, garante o Governo

António Sales, secretário de Estado e da Saúde falou sobre a segunda fase da vacinação contra a gripe e assegurou que está montado acordo com associações, farmácias e distribuidores para assegurar a vacinação gratuita, a partir dos 65 anos, com uma cobertura já assegurada de 52 concelhos em Portugal.



O Governo apela à "calma" e garante que o programa de vacinação contra a gripe terá "cobertura nacional". "Tudo irá correr bem. Não se pretende vacinar toda a gente ao mesmo tempo". referiu António Sales, explicando que a distribuição será feita "em tranches". "Toda a gente será vacinada", assegurou.



Confinamento no inverno descartado

O secretário de estado e da Saúde descartou um segundo confinamento obrigatório durante este inverno, à semelhança do que vestá a se rfeito no País de Gales, por exemplo. "Cada país tem usado a sua estratégia, e estamos todos a aprender uns com os outros. Estamos a todo o custo evitar confinar. Tomamos medidas graduais que visam a conivência com o vírus, com a normalidade possível na nossa vivência colectiva. Não ficaremos confinados se mantivermos o distanciamento social e seguirmos as diretrizes da OMS", sustentou.



O responsável referiu a "exigência" no meio laboral e familiar, com "responsabilidades acrescidas", para sermos mais "conscientes" do papel de cada um no combate à doença, com "consciência individual e cívica".



Abertura da escola e novos casos sem relação

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, sustentou que não há relação entre o aumento do número de casos de Covid-19 em Portugal e a abertura de escolas em território nacional. "Não se encontrou nenhuma relação entre abertura das escolas e aumentos de casos", assegurou Graça Freitas, excluindo surtos "como os registados em estudantes Erasmus".

Ainda assim, a DGS referiu a campanha em que está a trabalhar precisamente na faixa etária "do ensino superior, entre os 20 e os 29 anos", que registou aumento do número de surtos desde início do ano letivo, "também devido a algumas festividades de boas-vindas", admitiu Graça Freitas.



Alta da Covid-19 ao 10.º dia sem sintomas

Sobre o novo modelo aplicado, em que ao 10.º dia sem sintomas e após ter Covid-19 com sintomas ligeiros ou assintomaticamente, é declarada alta clínica sem necessidade de teste, Graça Freitas referiu que tal se deve à evolução do conhecimento científico sobre "a replicação do vírus e a forma como se excreta, ou seja, como passa de pessoa para pessoa".



"A evolução clínica dos doentes é mais relevante do que a laboratorial para determinar se um indivíduo está ou não infecioso", assegurou Graça Freitas, esclarecendo que, ao 10.º dia sem sintomas, "compete ao médico assistente dar a alta e passar a declaração para voltar ao trabalho, ou à escola".