Há mais 71 mortos e 5290 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.De acordo com informação avançada pelo boletim da DGS desta quarta-feira, dos óbitos registados nas últimas 24 horas, 35 ocorreram na Região do Norte, 25 na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 10 no Centro e um no Alentejo. O Algarve não registou óbitos.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.Já no que diz respeito aos infetados, há mais 3224 infetados com o coronavírus na Região Norte, seguindo-se a LVT, com 1177, a Região Centro, com 506, o Alentejo com mais 256 infetados e o Algarve com mais 81.No que diz respeito ao número de internados, Portugal conta com 3251 desde o início da pandemia, menos 24 que ontem. Já no que toca ao número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos, são 517, mais 11 que esta terça-feira.