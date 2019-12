Providência cautelar suspende dragagens no rio Sado

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada intimou a Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra a não iniciar as dragagens no rio Sado, em Setúbal, até que haja uma decisão judicial sobre a providência cautelar interposta pelo Movimento SOS Sado.



A Administração do Porto de Setúbal tinha anunciado o início das obras para amanhã, o que levou advogado do movimento SOS Sado a alertar o tribunal de que os trabalhos iriam começar antes de haver uma decisão sobre a providência cautelar.





As partes envolvidas já foram citadas e a Agência Portuguesa do Ambiente deverá agora responder alegando o interesse público do arranque das obras.Na providência cautelar o Movimento SOS Sado alegou que as dragagens constituíam perigo para a saúde publica porque a remoção de areia traria à superfície substâncias contaminantes.