Ricardo Baptista Leite tem Covid-19. O médico e comentador da CMTV e colunista do Correio da Manhã sentiu esta quarta-feira sintomas ligeiros e decidiu fazer o teste. Deu positivo.



Ricardo Baptista Leite vai agora ficar 14 dias em isolamento. O também deputado do PSD faz voluntariado ao fim de semana no hospital de Cascais, e essa pode ser a origem da contaminação.





Para já, o único sintoma é “uma ligeira dor de cabeça, combatida com Ben u Ron”.