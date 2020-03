O segundo teste feito por Marcelo Rebelo de Sousa ao coronavírus deu negativo."O Presidente da República fez hoje o segundo teste ao Covid-19, decorridos 15 dias sobre a sessão com alunos da escola de Iães, Felgueiras. O resultado do teste foi negativo. O Presidente da República irá trabalhar, ainda esta tarde, para o Palácio de Belém", pode ler-se em nota no site da Presidência da República.