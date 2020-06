Há pelo menos seis infetados por coronavírus no Hospital do Oeste, em Torres Vedras. O foco de infeção surgiu no serviço de urgências daquela unidade hospitalar após um utente ter sido diagnosticado com Covid-19. A informação foi avançada aopor Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.A mesma fonte esclareceu aoque os profissionais de saúde que estiveram em contacto com os utentes infetados serão submetidos a testes de despistagem, por decisão da autoridade de saúde local.