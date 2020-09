De acordo com o boletim da DGS, há mais 780 infetados nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 67 176 confirmados. Dos infetados de hoje, 250 são da Região do Norte, 426 são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 46 na Região do Centro, 36 no Alentejo, 20 no Algarve. A Madeira registou mais dois infetados.Há 465 pessoas internadas, menos quinze que esta quinta-feira, e 57 delas encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.