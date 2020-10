Seis mortos e 888 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 6 mortos e 888 novos casos de coronavírus. O País regista agora 1983 óbitos e 77.284 casos confirmados.Até ao momento 49.359 recuperaram da doença, mais 422 em relação a quinta-feira.O número de doentes internados mantém-se igual ao dia de ontem: 682, 107 em cuidados intensivos.Em relação à distribuição dos novos casos, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 381 dos novos casos, a Região Norte mais 363, a região Centro mais 82, o Algarve mais 50 e o Alentejo mais dois.A Região LVT concentra cinco das seis mortes desta sexta-feira. A sexta vítima mortal foi registada na Região Norte.Os arquipélagos da Madeira e dos Açores contabilizaram mais cinco casos, respetivamente.

Na conferência de imprensa da DGC, o novo secretário de Estado Diogo Serras Lopes explicou que 64% do total de infetados deste início da pandemia estão recuperados, sendo que a Covid-19 apresenta um crescimento diário de infetados de 1,1%.

Do total de doentes com Covid-19, 97,4% está a a recuperar em casa e 2,6% estão internados (0,4% em cuidados intensivos intensivos e 2,2 em enfermaria). A taxa de letalidade é de 2,6% em Portugal e acima dos 70 anos é de 13,3%

Serras Lopes assinalou que faz sete meses desde o resisto dos primeiros casos em Portuhgal. Referiu investimento de reforço da capacidade e anunciou novo call center ativo em fase experimental na Covilhã, e que será aberto em breve outro em Vila Nova de Gaia. Estes centros de atendimento permitirão aumentar os 1350 profissionais no SNS 24 para 2000, ainda este outono.

Foi referido que a linha de apoio psicológico registou 38 912 chamadas atendidas, das quais 3229 referiam-se a profissionais de saúde.

Luis Góis Pinheiro referiu o que foi feito no reforço da linha SNS 24 nos últimos anos. Entre 2018 para 2019 o crescimento foi de 24% e de 82% entre janeiro e setembro deste ano, quando comparado com período homologo.

O mês com maior número de chamadas tinha sido janeiro de 2019 com mais de 200 mil chamadas, até início da pandemia. Número foi ultrapassado em vários meses deste ano, sendo que "em dois meses até foi ultrapassada a barreira das 300 mil chamadas", referiu o responsável do SNS24, dizendo que tinha havido recorde em março e que agora voltou a sentir "pressão muito forte em Setembro, a atender mais de 300 mil chamadas". Referiu também recorde de número de triagens feitas por enfermeiros no SNS 24, com mais de 200.

"Em março od tempos de espera dispararam, em Setembro têm-se mantido estáveis", disse, afirmando que, excluindo mês de março, o tempo médio de espera para atendimento na linha é 52 segundos.

Luís Góis Pinheiro defendeu que o SNS 24 "está preparado" para o inverno e deve ser "primeira porta de entrada no SNS".



Menos surtos em Portugal

A Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que estão contabilizados 334 surtos ativos de Covid-19 em Portugal: 125 no Norte, 35 na região do Centro, 142 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Alentejo e 22 no Algarve. "É um número bastante inferior a outros períodos", afirmou Graça Freitas.



Questionada, garantiu que o surto num lar em Bragança, onde já há 56 infetados. "é gerível" pelo facto de este espaço funcionar em três edifícios independentes.



Confrontada com os dados do INE, que dão conta de aumento da mortalidade em Portugal entre março e setembro deste ano, quando apenas cerca de um quarto dos casos são de morte por Covid-19, Graça freitas justificou: "O processo de codificação e registo do certificado de óbito é complexo e moroso". É este processo o que dá origem aos números do INE, que ainda estão por explicar porque, seugundo a DGS, as codificadoras que fazem este processo "foram deviadas" da função de codificação de outras doenças para a codificação das mortes por covid-19. Agora, "começamos a recuperar também tempo", disse Graça freitas referindo que as codificadoras já estão a codificar as primeiras mortes desta ano sobre outras doenças. "Estamos a fazer uma forte aposta em conhecer com antecipação as causas das mortes", defendeu.

Diogo Serras Lopes referiu ainda, em resposta a um questão que um total de 966 ventiladores já foram entregues dos quais "713 já estão nas unidades hospitalares", em preparação para o inverno.