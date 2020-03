Sete bombeiros do quartel de Agualva-Cacém estão em quarentena após assistirem um homem com suspeitas de coronavírus.A equipa, composta por cinco homens e duas mulheres, socorreu o homem num acidente de viação que, nesse momento lhes terá comunicado que tinha alguns sintomas semelhantes ao do covid-19.O homem, de 69 anos, aguarda o resultado dos testes feitos ao coronavírus. Os profissionais mantém-se em isolamento no quartel, numa sala específica para aquele tipo de situação.Em atualização