Abalo foi registado esta segunda-feira à tarde, no Golfo de Cádiz.

19:58

Um sismo de 3.3 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira à tarde em Olhão, no Algarve.



Segundo dados publicados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera, o abalo foi registado no Golfo de Cádiz, pelas 16h30 desta segunda-feira à tarde.



Não há, para já, relato de danos materiais resultantes deste sismo.



Em atualização