Um sismo de 5.3 abalou o arquipélago da Madeira este sábado à noite, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O terramoto ocorreu pelas 20h58, a 40 quilómetros a sudoeste da Ilha Deserta Grande.

Em declarações à CMTV, Marco Ferreira refere que o abalo demorou entre 10 a 15 segundos e que foram várias as pessoas a fugir para a rua. "Fui à varanda. Os meus vizinhos já estavam todos na rua com as crianças", confirmou à CMTV acrescentando que "nunca tinha sentido tal situação".



"Tenho 38 anos e nunca noticiei nenhum assim", referiu outra testemunha à CMTV.



Às 21h22, foi sentida uma réplica de 2.4 de magnitude.



Segundo um comunicado do IPMA enviado às redações, "o sismo não causou danos pessoais ou materiais (...) e foi sentido na região de São Martinho".

Em atualização