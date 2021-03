Sismo de 3.4 de magnitude sentido em Lisboa

#SãoDomingosBenfica Abanão forte, copos a dar tchim-tchim e vidros abanar. Estava sentada a trabalhar. Som seco do abanao. @ipma Não consigo preencher os dados, a pagina deve estar a ser muito requisitada :) #Lisboa #TremorTerra #Sismo https://t.co/MlvchyzQKg — Lígia Morais (@GiLia) March 18, 2021

Mais um sismo que senti em Oeiras... Um dia vão nos dar razão, pelas piores razões.

Por enquanto é bom sinal que a terra liberte quantidades moderadas de energia. https://t.co/FKWzImzRQS — David Ferreira (Leitão) (@davidoleitao) March 18, 2021

Sismo de 3.4 a 10km de Alcochete perto de bobadela e Póvoa abanou várias povoações mas sem danos — Mr Stalker (@MikeAgulhas) March 18, 2021

Um sismo de magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido, na manhã desta quinta-feira, na zona de Lisboa.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que o abalo foi registado pelas 09h51 na rede sísmica e que o epicentro teve lugar a 10 quilómetros a Noroeste de Alcochete.Em comunicado, o IPMA reforça que a localização do epicentro de um sismo depende dos resultados produzidos nas diferentes agências. "É um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", pode ler-se.Não há registo de danos pessoais ou materias, informa o IPMA.No Facebook do, o leitor José Santos refere que o sismo foi sentido na Amadora. Também a leitora Mafalda Duarte referiu que sentiu o abalo no Montijo. "Estava a trabalhar na secretária e a casa abanou um bocado", escreveu.O leitor Jorge Paulo refere que sentiu o sismo em Odivelas tal como o leitor Hugo Alexandre que sentiu o tremor de terra na zona de Vila Franca de Xira mas refere ter sido rápido.Há ainda vários relatos, no Twitter, de que o sismo foi sentido na capital.