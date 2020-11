Sobe para oito o número de mortos por legionella. Há 76 pessoas doentes, 38 estão internadas

Um homem, de 86 anos, é a vítima mais recente do surto de legionella que afeta Vila do Conde, Matosinhos e Póvoa de Varzim. Morreu no Hospital Pedro Hispano. O número de casos registados desde 29 de outubro subiu para 76.

Os números do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde mantêm-se: 25 diagnosticados, 16 internados, cinco altas, dois óbitos. O Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, tem mais dois casos diagnosticados, tem 15 internados, dos quais 12 em enfermaria, um em Cuidados Intermédios e um em Cuidados Intensivos. O Hospital de S. João, Porto, tinha esta manhã oito internados, dois quais cinco em enfermaria, um em Cuidados Intermédios e dois em Cuidados Intensivos, mas um doente que estava em enfermaria já teve alta, entretanto.

A origem do surto é ainda oficialmente desconhecida. "Estamos a trabalhar nesse sentido", afirmou Marta Temido, ministra da Saúde, esta tarde.